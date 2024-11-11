КСП проверяет исполнение бюджетов в Локомотивном, Уйском и Агаповском районах

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проводит обязательные проверки отчетности об исполнении бюджетов Агаповского и Уйского муниципальных районов, а также Локомотивного городского округа за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба региональной КСП.

Аудиторам необходимо оценить исполнение доходной и расходной частей бюджетов муниципалитетов и соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства; проанализировать состояние дебиторской и кредиторской задолженностей. Также запланировано проведение встречных проверок отдельных главных распорядителей бюджетных средств.

Объем средств, подлежащих оценке, составляет: в Агаповском районе — 1,93 млрд руб.; в Уйском районе — 1,91 млрд руб.; в Локомотивном округе — 382,7 млн руб.

Виталина Ярховска