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Челябинская область в топ-15 регионов по ипотечным платежам

Челябинская область заняла 13 место среди регионов России по ипотечным платежам в 2024 году. Соотношение платежа к средней зарплате двух работающих составляет 46,7%, указано в рейтинге «РИА Новости».

В среднем размер ипотечного платежа в регионе составляет 54,1 тыс. руб., а кредита — 2,6 млн руб. С прошлого года Челябинская область поднялась в рейтинге на три позиции. Тогда соотношение платежа и зарплаты было на уровне 41,8%, а размер кредита на жилье — 2,8 млн руб.

В топ-3 регионов по ипотечным платежам попали Чукотский (соотношение платежа к средней зарплате двух работающих — 28,8%), Ненецкий (30,7%) и Ямало-Ненецкий (32,1%) автономные округа. Замыкают рейтинг Республики Калмыкия (129,3%), Дагестан (116,1%) и Северная Осетия — Алания (99,8%). В среднем по России размер ипотечного платежа составляет 77,3 тыс. руб., его соотношение к двум зарплатам — 53,9%, а размер кредита — 3,7 млн руб.

Расчеты произведены по данным Центробанка РФ, Росстата и ДОМ.РФ. Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате для двух работающих за 12 месяцев с сентября 2023 года по август 2024 года по полному кругу организаций. Для расчета ипотечного платежа использовалась средняя рыночная ставка крупнейших банков. Ипотечная ставка, срок и размер кредитов соответствуют уровням октября 2024 года.

Виталина Ярховска

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