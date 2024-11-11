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Коммерсантъ FM
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Землетрясения на востоке Кубы повредили энергетическую инфраструктуру

На востоке Кубы два мощных землетрясения вызвали оползни

Два мощных землетрясения, произошедшие у побережья Кубы накануне, 10 ноября, привели к оползням и повреждениям линий электропередачи, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. Он рекомендовал жителям пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма оставаться на открытых местах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: Norlys Perez / Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: Norlys Perez / Reuters

«Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередачи. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни»,— написал президент в соцсети Х.

В провинциях, где были зарегистрированы подземные толчки, произошли повреждения трансформаторов и кабелей, передает кубинская энергетическая компания Havana Electric. Также зафиксированы сбои в работе национальной энергетической системы, ведутся работы по ее восстановлению.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, 10 ноября у побережья Кубы с разницей в час произошли толчки магнитудой 5,9 и 6,8. Эпицентр второго толчка находился в 41 км к югу от муниципалитета Бартоломе-Масо в провинции Гранма, где проживает 53 тыс. человек. Сведения о возможных жертвах и пострадавших среди российских граждан, находящихся на территории Кубы, не поступали, сообщили в посольстве и генконсульстве РФ в Гаване.

6 ноября на запад Кубы обрушился ураган «Рафаэль». Скорость ветра на острове достигала 180 км/ч. Национальная электроэнергетическая сеть вышла из строя. В городах не работал общественный транспорт, в домах не было электричества и интернета. 8 ноября власти сообщали о возобновлении работы электросетей, однако после этого перебои начались снова.

Фотогалерея

Куба без света

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Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Улица без электричества

Гавана, Куба. Улица без электричества

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Фото: Reuters / Norlys Perez

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Вид на город

Гавана, Куба. Вид на город

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Следующая фотография
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Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Улица без электричества

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Фото: Reuters / Norlys Perez

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Вид на город

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

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