Землетрясения на востоке Кубы повредили энергетическую инфраструктуру

Два мощных землетрясения, произошедшие у побережья Кубы накануне, 10 ноября, привели к оползням и повреждениям линий электропередачи, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. Он рекомендовал жителям пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма оставаться на открытых местах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: Norlys Perez / Reuters Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: Norlys Perez / Reuters

«Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередачи. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни»,— написал президент в соцсети Х.

В провинциях, где были зарегистрированы подземные толчки, произошли повреждения трансформаторов и кабелей, передает кубинская энергетическая компания Havana Electric. Также зафиксированы сбои в работе национальной энергетической системы, ведутся работы по ее восстановлению.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, 10 ноября у побережья Кубы с разницей в час произошли толчки магнитудой 5,9 и 6,8. Эпицентр второго толчка находился в 41 км к югу от муниципалитета Бартоломе-Масо в провинции Гранма, где проживает 53 тыс. человек. Сведения о возможных жертвах и пострадавших среди российских граждан, находящихся на территории Кубы, не поступали, сообщили в посольстве и генконсульстве РФ в Гаване.

6 ноября на запад Кубы обрушился ураган «Рафаэль». Скорость ветра на острове достигала 180 км/ч. Национальная электроэнергетическая сеть вышла из строя. В городах не работал общественный транспорт, в домах не было электричества и интернета. 8 ноября власти сообщали о возобновлении работы электросетей, однако после этого перебои начались снова.