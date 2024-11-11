Под вагоны рассчитали погрузку

ОАО РЖД ожидает в декабре рост погрузки на 3,8% год к году, а по итогам всего 2024 года прогнозирует снижение на 3,4%, сообщает «Прайм» со ссылкой на цифры, обнародованные заместителем гендиректора компании Дмитрием Муревым на конференции «PRO//Движение. Юг».

Как заявил топ-менеджер, в ноябре в ОАО РЖД планируют выйти на 99,8 млн тонн грузов, а в декабре — на 104,5 млн тонн. В прошлом году в эти месяцы было погружено 101,5 млн и 100,7 млн тонн. При выполнении прогнозов по итогам 2024 года погрузка ОАО РЖД оценивается в 1,19 млрд тонн против 1,23 млрд тонн годом ранее. В октябре, сообщало ОАО РЖД, погрузка снизилась на 6,2% год к году, до 96,9 млн тонн. По итогам десяти месяцев погружено 986,6 млн тонн грузов, что на 4,2% меньше, чем годом ранее.