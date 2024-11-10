«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию, не сумев обыграть «Рубин»

Футбольный клуб «Краснодар» на выезде в Казани сыграл вничью с местным «Рубином». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент матча «Краснодар» - «Рубин», 10.11.2024

Фото: ФК «Краснодар» Фрагмент матча «Краснодар» - «Рубин», 10.11.2024

Фото: ФК «Краснодар»

Хозяева поля первыми открыли счет: на 18-й минуте отличился атакующий полузащитник Никола Чумич. Уже на 31-й минуте у казанцев был шанс удвоить преимущество, однако пенальти, назначенный за грубую игру «Краснодара», отразил голкипер «быков» Станислав Акгацев.

Гостям удалось сравнять счет уже только во втором тайме, благодаря голу Александра Черникова. Второй мяч в сетку «Рубина» залетел на 87-й минуте, однако арбитр Сергей Карасев после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол перед голом.

Несмотря на ничью, «Краснодар» сохраняет лидерство в Российской премьер-лиге, оставаясь единственной командой, ни разу не проигравшей с начала чемпионата. После 15 туров у подопечных Мурада Мусаева насчитывается 37 очков.

Следующий матч «быки» вновь проведут на выезде: 23 ноября соперниками краснодарской команды станут подмосковные «Химки».

Александр Орлов