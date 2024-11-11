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Движение по Введенскому каналу в центре Петербурга ограничат до конца декабря

Об очередных дорожных ограничениях в начале новой неделе предупредили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга. Они вводятся с 11 и 12 ноября в трех районах города.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В частности, в Адмиралтейском районе на период с 11 ноября по 25 декабря в связи с производством работ по прокладке электрокабеля ограничивается движение транспорта по Введенскому каналу — на участке от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, а также по Загородному проспекту — от Подъездного переулка до Звенигородской улицы.

В Московском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 11 до 15 ноября движение будет ограничено по улице Ленсовета — от улицы Фрунзе до Авиационной улицы.

В Красногвардейском районе с 12 ноября по 31 декабря для автомобилистов полностью перекроют боковой проезд Пискаревского проспекта — от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов. В эти сроки там будут вестись работы по реконструкции водопровода.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые начали действовать в конце прошлой недели из-за ремонта трамвайных путей на Васильевском острове.

Андрей Цедрик

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