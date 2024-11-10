«Зенит» обыграл в гостях «Ахмат» и вновь сравнялся по очкам с «Краснодаром»

В матче 15-тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» в гостях нанес поражение грозненскому «Ахмату». Встреча, состоявшаяся на местной «Ахмат Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Все голы были забиты в первом тайме. В составе победителей отличились Густаво Мантуан (9-я минута игры) и Матео Кассьерра (21-я). У хозяев единственный мяч на счету Арсена Адамова, ранее выступавшего за «Зенит».

По итогам встречи команда из Петербурга сравнялась по очкам с идущим в таблице первым ФК «Краснодар». Южане завершат свой матч с казанским «Рубином» позже.

«Ъ-СПб» писал, что в рамках четвертьфинала Кубка России на этой неделе «Зенит» уже обыгрывал «Ахмат». Тот матч закончился разгромом грозненцев со счетом 4:0.

Подробнее об этой игре — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик