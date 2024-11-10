В 2024 году саратовским маткапиталом воспользовались 1,5 тыс. многодетных семей

В Саратовской области в текущем году количество использовавших региональный маткапитал многодетных семей превысило 1,5 тыс. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, речь идет о более 132 тыс. руб. в расчете на семью. Господин Бусаргин подчеркнул, что сроки получения выплат в рамках этой меры поддержки было решено продлить до 2030 года.

Саратовские родители вкладывают маткапитал преимущественно на улучшение жилищных условий. Таких многодетных семей оказалось в регионе 716. Еще 494 семьи задействовали маткапитал для образования своих детей, а 324 семьи использовали выплаты для установки новых окон или остекления балконов и лоджий.

Ранее в Саратовской области предложили разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья и подключение к сетям даже в случае оформления недвижимости на детей. Законопроект в парламент региона поступил от представителя прокуратуры Ивана Гусева.

Павел Фролов