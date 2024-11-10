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Коммерсантъ FM
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В Бурятии произошло землетрясение

В Окинском районе Бурятии в 20:11 местного времени (15:11 мск) зарегистрировано землетрясение с энергетическим классом 12,7. По информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в десяти километрах от поселка Орлик, где ощутимость землетрясения составила пять баллов.

Сейсмособытие ощущалось также в Иркутской области. В городе Зима — около четырех баллов, в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и других городах — около трех баллов.

По данным МЧС Иркутской области, разрушений и пострадавших нет.

Влад Никифоров, Иркутск

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