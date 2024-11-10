Губернатор Беглов поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

В воскресенье, 10 ноября, сотрудников полиции с профессиональным праздником поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В эту дату в России традиционно отмечается День сотрудника органнов внутренних дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, господин Беглов отметил, что ленинградская милиция и петербургская полиция во все времена были лучшими в стране, а сотрудники правоохранительных органов «являлись примером высокого профессионализма и надежности».

«Сегодня, с появлением новых угроз национальной безопасности, от каждого требуется максимальная ответственность и бдительность. За вами — город и люди, которые верят в вас, доверяют вам»,— говорится в сообщении от имени губернатора.

Напомним, накануне глава города поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову, которая отметила 95-летний юбилей. По словам Александра Беглова, композитор обогатила музыкальную культуру и стала настоящим символом отечественной эстрады.

Андрей Цедрик