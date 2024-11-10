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В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели трех человек на трассе

Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области приступила к проверке в связи со смертельной дорожной аварией на федеральной трассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло 10 ноября на 738 км + 900 м федеральной автодороги М5 «Урал». Там столкнулись автомобили «Шевроле Кобальт» и «КАМАЗ». В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки, еще двух пассажиров отвезли в медстационар.

Специалисты выясняют причины и условия случившегося. Им предстоит оценить исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. После проверки могут принять меры прокурорского реагирования.

Павел Фролов

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