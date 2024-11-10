Посольство РФ в Каире: жизням 30 россиян после ДТП в Египте ничего не угрожает

Жизням российских туристов, которые попали в аварию с участием автобуса на востоке Египта, ничего не угрожает, сообщили в посольстве РФ в Каире. ДТП произошло в районе города Рас-Сидр в ночь на 10 ноября.

Как рассказали в дипмиссии агентству ТАСС, в автобусе находились 30 россиян, а также несколько граждан стран СНГ. В результате происшествия пострадали 26 человек, травмы не представляют опасности для жизни, уточнили в посольстве.

Позднее в пресс-службе посольства РФ в Каире сообщили, что после оказания медпомощи 26 россиян были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек продолжает лечение в госпитале Суэца.

В настоящий момент сотрудники посольства «мониторят ситуацию» и находятся на связи со всеми пострадавшими. Представитель туристической компании сообщил, что лечение пострадавших будет покрыто страховой компанией.

В результате ДТП с автобусом в районе Рас-Сидр на востоке Египта всего пострадал 41 человек, передавал телеканал Cairo24. Среди пострадавших — 31 турист из России и Украины. Также травмы получили туристы из Азербайджана и Казахстана. Все они были доставлены в больницу. Причины аварии выясняются.