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Четыре исторических здания в центре Петербурга отремонтируют за 172 млн рублей

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга объявил конкурсы на выполнение работ по капитальному ремонту нескольких исторических зданий в центре города. Аукцион с начальной (максимальной) стоимостью контракта в 172,2 млн рублей включает в себя четыре лота. На размещенный тендер обратила внимание «Фонтанка».

Доходный дом К.Я. Маевского на набережной реки Фонтанки, 110 в центре Санкт-Петербурга.

Доходный дом К.Я. Маевского на набережной реки Фонтанки, 110 в центре Санкт-Петербурга.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Доходный дом К.Я. Маевского на набережной реки Фонтанки, 110 в центре Санкт-Петербурга.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

В числе планирующихся к ремонту объектов культурного наследия: доходный дом архитектора К.Я. Маевского на набережной реки Фонтанки, 110, дом княгини Анны Бебутовой в переулке Макаренко, 10, дом вице-адмирала Клокачева на улице Лабутина, 36 / набережной реки Фонтанки, 185 и дом Герварт на набережной Фонтанки, 103. В двух из этих зданий планируется капитально отремонтировать систему электроснабжения, в двух других — выполнить ремонт фасадов.

Кроме этого, еще один конкурс с начальной ценой в 276,2 млн рублей касается ремонта построенного в середине XX века 12-этажного здания на Кузнецовской улице, 44 в Московском районе Петербурга. Срок подачи заявок — 18 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в текущем году из бюджета Петербурга выделили 2,8 млрд рублей на реставрацию фасадов 45 домов-памятников, а также на разработку проектной документации еще по 33 домам.

Андрей Цедрик

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