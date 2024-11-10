Песков рассказал, что отличает Трампа от действующих властей США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избранный президент США Дональд Трамп отличается от действующего президента Джо Байдена тем, что не говорит о «желании нанести стратегическое поражение России». По словам господина Пескова, желание Дональда Трампа «вывести к миру» дает российской стороне «позитивные сигналы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь отметил, что Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании говорил, что может «сделать сделку, которая выведет к миру».

«По крайней мере он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации»,— сказал господин Песков.

В ответ на вопрос журналиста о том, сработала ли «ставка президента Путина» на кандидатов от Демократической партии, господин Песков отметил, что ставка на демократов являлась «ставкой на предсказуемость». «В плане госпожи Харрис и господина Байдена — все достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем»,— сказал пресс-секретарь.

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. В своей победной речи он пообещал остановить все войны. По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения конфликта на Украине команда господина Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

Как Евросоюз обсуждал приход к власти в США республиканца — в материале «Ъ» «Европа готовит себя к Дональду Трампу».