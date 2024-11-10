За прошедшие сутки украинские потери в Курской области составили более 290 военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, три миномета, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Также трое солдат сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Также ВС РФ отразили 11 контратак в направлении Дарьино и Новой Сорочины и сорвали атаки ВСУ на Зеленый Шлях и Новоивановку.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

Кроме того, в Сумской области Украины оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения и резервам 22-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. По данным местных властей, было захвачено 28 населенных пунктов, часть из них за время боевых действий отбила российской армии. По данным Минобороны РФ, всего на курском направлении ВСУ потеряли более 31 тыс. военнослужащих и 2,8 тыс. единиц различной техники.

Александр Прытков