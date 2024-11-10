Бастрыкину доложат об избиении охранником магазина посетителя в Екатеринбурге

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки, связанной с избиением охранником магазина посетителя в Екатеринбурге, сообщается в официальном канале следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как писал портал Е1, охранник «Пятерочки» избил мужчину, которого якобы поймал с поличным на воровстве в магазине. Инцидент произошел на ул. Билимбаевской. Полицейские и свердловские следователи организовали проверку.

«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,– сообщили в СКР.