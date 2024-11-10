Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры на улице Танкиста Хрустицкого

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры одного из домов в Кировском районе Петербурга. Как сообщили 10 ноября в региональном ГУ МВД, об инциденте стало известно накануне ночью. В полицию поступил вызов от 44-летнего жильца дома 46 по улице Танкиста Хрустицкого — неизвестные подожгли входную дверь соседней квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прибывшими на место сотрудниками полиции в парадной дома на первом этаже были обнаружены две квартиры со следами поджога входных дверей.

В 07:30 у дома 92 по Ленинскому проспекту в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления был задержан неработающий 40-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, входную дверь он поджег из хулиганских побуждений. Пламя от подожженной двери позднее перекинулось на соседнюю.

Пострадавших в результате инцидента нет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции отметили, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перед судов в Петербурге предстанут очередные поджигатели покрышек в Невском районе города.

Андрей Цедрик