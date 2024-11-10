ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на Серовском тракте

Свердловская Госавтоинспекция ввела ограничения для пассажирского транспорта на автодороге «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» на участках с 42 км по 111 км и с 244 по 314 Невьянского района. По данным ГИБДД, ограничения ввели с 10:56 10 ноября из-за неудовлетворительных дорожных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На дорогах зафиксировано обледенение проезжей части. Сообщается, что ограничения введены до того, пока дорогу не приведут в соответствие с действующими требования в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД просят водителей планировать маршруты заранее, с учетом введенных ограничений.

UPD: В 15:23 ограничения были сняты, движение пассажирского транспорта восстановлено.