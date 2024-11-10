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Тюменская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с грузовиком

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту смертельного ДТП в Уватском районе. Вечером, 9 ноября на 542-км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе легковой автомобиль Opel Mokka с прицепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

Фото: прокуратура Тюменской области

Фото: прокуратура Тюменской области

Водитель легкового автомобиля – 65-летний житель Губкинского, скончался в машине скорой помощи. По данным тюменской Госавтоинспекции, большегруз, под управлением 57-летнего водителя, от удара съехал в кювет.                

«Районная прокуратура организовала проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту»,– прокомментировали в прокуратуре.

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