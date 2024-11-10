Депутаты от ЛПДР предложили давать квартиры вышедшим на пенсию полицейским

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предлагающий предоставлять квартиры сотрудникам МВД после выхода на пенсию. Проект закона готовится к внесению в Госдуму.

Сейчас полицейским предоставляется единовременная социальная выплата для покупки или строительства жилья. Однако более 87 тыс. человек не могут воспользоваться этой льготой, отметили авторы законопроекта. В рамках инициативы предлагается в течение трех лет обеспечить жильем всех, кто ожидает выплаты. А начиная с 2027 года гарантированно предоставлять квартиры всем сотрудникам МВД.

«Мы предлагаем системное поэтапное решение этой проблемы. Полицейские обеспечивают безопасность наших граждан, рискуют своими жизнями, они не должны десятилетиями дожидаться положенных им льгот»,— рассказал газете«Известия» Леонид Слуцкий.

В конце сентября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в силу недостаточного финансирования министерства участковым уполномоченным полиции не повышают оклады. В июне спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала пересмотреть подход к оплате труда сотрудников внутренних дел.

Подробнее о нехватке кадров в МВД читайте в публикации «Ъ» «МВД голодает кадрово».