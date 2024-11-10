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Коммерсантъ FM
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Власти Кубы сообщили об арестах протестующих из-за отключений света граждан

Правительство Кубы сообщило об арестах участников протестов в Гаване и центральных провинциях Маябеке и Сьего-де-Авила. Протесты в разных частях страны идут уже несколько недель, демонстранты требуют наладить электричество, перебои с которыми вызвал ураган.

Фото: Yamil Lage / AFP

Фото: Yamil Lage / AFP

Сообщение кубинского правительства приводит AFP. В нем говорится, что протестующие были задержаны за нападения, нарушения общественного порядка и нанесение ущерба имуществу. Общее число задержанных и арестованных неизвестно. Протестующие блокировали автодороги демонстрациями и засыпали проезжие части камнями.

Ураган обрушился на Кубу днем 6 ноября и продвигался с востока на запад. Энергосистема страны вышла из строя почти сразу после ухудшения погоды: в городах не работает общественный транспорт, в домах людей нет электричества и интернета. Днем 8 ноября власти сообщали о возобновлении работы электросетей, но после этого перебои начались снова.

Фотогалерея

Куба без света

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Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Улица без электричества

Гавана, Куба. Улица без электричества

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Фото: Reuters / Norlys Perez

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Вид на город

Гавана, Куба. Вид на город

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

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Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Улица без электричества

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Фото: Reuters / Norlys Perez

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Вид на город

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

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