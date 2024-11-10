Власти Кубы сообщили об арестах протестующих из-за отключений света граждан

Правительство Кубы сообщило об арестах участников протестов в Гаване и центральных провинциях Маябеке и Сьего-де-Авила. Протесты в разных частях страны идут уже несколько недель, демонстранты требуют наладить электричество, перебои с которыми вызвал ураган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yamil Lage / AFP Фото: Yamil Lage / AFP

Сообщение кубинского правительства приводит AFP. В нем говорится, что протестующие были задержаны за нападения, нарушения общественного порядка и нанесение ущерба имуществу. Общее число задержанных и арестованных неизвестно. Протестующие блокировали автодороги демонстрациями и засыпали проезжие части камнями.

Ураган обрушился на Кубу днем 6 ноября и продвигался с востока на запад. Энергосистема страны вышла из строя почти сразу после ухудшения погоды: в городах не работает общественный транспорт, в домах людей нет электричества и интернета. Днем 8 ноября власти сообщали о возобновлении работы электросетей, но после этого перебои начались снова.