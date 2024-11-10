Сочинских студентов научили безопасной езде на самокатах

Обучение молодых жителей курортного города основам безаварийного передвижения на электросамокатах состоялось на площадке возле Луна-парка на ул. Орджоникидзе в Сочи, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В обучающей программе приняли участие около 30 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 18 лет. Организаторами мероприятия выступили управление молодежной политики и общественное объединение «Молодежный патруль». В числе участников оказались сотрудники ГИБДД, а также представители кикшеринговых компаний.

«Чаще всего средствами индивидуальной мобильности пользуются школьники и студенты. Нашим управлением регулярно организуется профилактическая работа с молодежью на предмет соблюдения правил дорожного движения. В этот раз мы выбрали такой формат активности. Помимо теоретических знаний молодые люди получили навыки безаварийного передвижения на электросамокатах», – сообщил начальник управления молодежной политики администрации города Сергей Черемшанов.

Сейчас в курортном городе действует запрет передвижения на средствах индивидуальной мобильности в 23 зонах. В их числе парки, скверы и набережные во всех районах Сочи.

По данным Госавтоинспекции Сочи, в 2024 году выявлено и пресечено более 4 тыс. нарушений ПДД пользователями СИМ.

Андрей Ульченко