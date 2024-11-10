Дефицит бюджета Тамбовской области в 2025 году может составить 831,2 млн рублей

Прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в следующей году может составить 831,2 млн руб. Доходы определены в размере 57,97 млрд, расходы — 58,8 млрд. Это следует из законопроекта о бюджете региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Объем налоговых и неналоговых доходов на следующий год может составить 45,7 млрд руб., безвозмездных поступлений и межбюджетных трансфертов — 12,2 млрд (в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности — 7,9 млрд).

В следующие два года бюджет региона прогнозируется профицитным. В 2026 году доходы могут составить 59,76 млрд руб., расходы — 59,56 млрд, профицит — 200,2 тыс. В 2027 году эти показатели прогнозируются, соответственно, в 61,7 млрд, 61,4 млрд, и 270 тыс.

В правительстве Тамбовской области отметили, что проект бюджета прошел согласование в Минфине Рф. При этом особенностью бюджетов всех уровней на ближайшую трехлетку станет реализация новых нацпроектов.

Еще в четырех регионах Черноземья главные финансовые документы на 2025 году также могут быть дефицитным. В Воронежской области разница между доходами и расходами прогнозируется в 37,5 млрд, в Белгородской — в 14 млрд, в Курской — в 3,3 млрд, в Орловской — в 883,2 млн.

Александр Прытков