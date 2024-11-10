В Чебаркуле прокуратура контролирует устранение крупной аварии на энергосетях

Чебаркульская городская прокуратура вмешалась в ситуацию с устранением крупной аварии на энергосетях, из-за которой жители большей части города остаются без света с вечера 9 ноября. Надзорное ведомство даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц, в том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварийной ситуации, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В настоящее время установлен поврежденный участок подземной линии электроснабжения. Восстановительные работы проводят сотрудники ресурсоснабжающей организации «Россети Урал». На место выехела исполняющая обязанности прокурора Чебаркуля Елена Селина для координации действий, а также проверки достаточности сил и средств для ликвидации аварии.

По данным администрации города, пока повреждение не устранено, электроснабжение жизненно важных объектов коммунальной инфраструктуры и здравоохранения обеспечивают три генератора.