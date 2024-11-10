Павел Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы

Уральский хоккеист Павел Дацюк вошел в Зал хоккейной славы в Торонто, ему был вручен перстень. Как пишет Matchtv, в зале разместили его фото с перечислением всех достижений за карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Павел Дацюк родился в Свердловске (Екатеринбург) в 1978 году. Он является бронзовым призером Олимпиады, чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. В России выступал за екатеринбургские «Динамо-Энергию» и «Автомобилист», московские «Динамо» и ЦСКА, казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. В составе последнего выиграл Кубок Гагарина. Выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз», в составе которого дважды получал Кубок Стэнли. Павел Дацюк является единственным хоккеистом в мире, который выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.