Павел Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы
Уральский хоккеист Павел Дацюк вошел в Зал хоккейной славы в Торонто, ему был вручен перстень. Как пишет Matchtv, в зале разместили его фото с перечислением всех достижений за карьеру.
Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ
Павел Дацюк родился в Свердловске (Екатеринбург) в 1978 году. Он является бронзовым призером Олимпиады, чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. В России выступал за екатеринбургские «Динамо-Энергию» и «Автомобилист», московские «Динамо» и ЦСКА, казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. В составе последнего выиграл Кубок Гагарина. Выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз», в составе которого дважды получал Кубок Стэнли. Павел Дацюк является единственным хоккеистом в мире, который выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.
Зал хоккейной славы — галерея развития канадского и европейского хоккея, находится в Торонто. При включении в Зал славы учитывается количество сыгранных в НХЛ матчей (500 для голкиперов и 800 для защитников и форвардов), а также количество шот-аутов и победных игр, заброшенных шайб, набранных очков, полученных Кубков Стэнли и других наград.