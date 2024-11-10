Самолеты из Петербурга задержали в Пулково из-за атаки беспилотников на Москву

Из-за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье задерживается прилет в столицу нескольких самолетов из Петербурга. В частности, в аэропорту Внуково с задержкой приземлился рейс авиакомпании «Россия». Согласно данным онлайн-табло, другой борт из Пулково должен прибыть во Внуково с более чем часовой задержкой — в 10:45.

Также временно не принимает рейсы аэропорт Шереметьево.

В пресс-службе Росавиации заявили об ограничении работы московских аэропортов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городских округах Раменское и Домодедово сбиты еще пять беспилотников. Атака на эти районы продолжается с 08:30 мск. По состоянию на 10:00 мск уничтожены 32 беспилотника, летевших на Москву, уточнил мэр столицы.

Андрей Цедрик