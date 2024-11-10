В Челябинске произошел пожар в ТРК «Горки»

В челябинском торгово-развлекательном комплексе «Горки» произошел пожар. Около 150 человек эвакуировались из здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Происшествие случилось 10 ноября. На втором этаже торгового комплекса в зоне футкорта при приготовлении пищи произошло возгорание масляных отложений в вентиляционном коробе. Прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Во время происшествия никто не пострадал.