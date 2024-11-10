Главный тренер УНИКСа назвал причины поражения в игре с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович объяснил поражение в матче против московского ЦСКА наличием в команде ряда проблем. Об этом сообщает пресс-служба казанского баскетбольного клуба.

«Игра показала, что у УНИКСа есть проблемы, и на данный момент гости объективно лучше нас. Мы должны это признать. Большое количество ошибок, потерь, а также перехватов со стороны соперника означает, что они более сильная команда», — заявил Велимир Перасович.

Главный тренер рассказал, что в последней атаке баскетболист Андрей Лопатин должен был забросить мяч в кольцо. Против него выступал центровой ЦСКА Тони Джекири, который, по мнению Велимира Перасовича, не так подвижен. В результате бросок Андрея Лопатина не достиг цели.

Тренер УНИКСа также отметил, что легкий форвард ДеВон Акун-Перселл в начале матча не забил несколько легких бросков и от этого потерял уверенность в себе.

«На мой взгляд, он должен быть агрессивным на протяжении всех 40 минут, а не только в концовке», — сообщил Велимир Перасович.

УНИКС проиграл московскому ЦСКА со счетом 73:80 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Диана Соловьёва