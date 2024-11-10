Инженерный корпус омского метрополитена будет продан

Инженерный корпус омского метрополитена внесен в прогнозный план приватизации областной собственности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Согласно документу, площадь недостроенного объекта составляет 17,9 тыс. кв. м. Он расположен на ул. Фрунзе. Власти региона намерены получить от продажи этой недвижимости, как минимум, 249,36 млн руб.

Строительство омского метро началось в 1993 году. На него было израсходовано около 14 млрд руб., из них 6 млрд — на метромост длиной 650 м через Иртыш. Но завершить проект так и не удалось. Как писал «Ъ-Сибирь», весной 2018 года правительство Омской области приняло решение законсервировать «мокрым» способом станции «Заречная» и «Кристалл».

Валерий Лавский