Новосибирские волейболисты стали полуфиналистами Кубка России

Новосибирский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России по волейболу. Это стало известно по итогам его ответного матча с белгородским «Белогорьем».

Игра состоялась в Туле 9 ноября. В первом матче на своей площадке новосибирцы уступили 2:3, но в гостях смогли взять убедительный реванш. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) в их пользу. Лучшим по набранным очкам (16) у новосибирцев стал Омар Курбанов.

«Что не получилось дома в плане подачи и блоков, то сегодня сработало на ура»,— прокомментировал исход матча капитан железнодорожников Ильяс Куркаев (цитата по сайту «Белогорья»).

В полуфинале «Локомотив» встретится с победителем пары «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань». В эту стадию Кубка России обязательно выйдет еще одна сибирская команда: 10 ноября в повторном матче встретятся «Енисей» (Красноярск) и «Кузбасс» (Кемерово). В их первой встрече в Красноярске 2 ноября сильнее был «Енисей» — 3:1.

Валерий Лавский