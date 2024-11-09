В Параньгинском районе Республики Марий Эл шесть человек пострадали в ДТП

В субботу, 9 октября, на 3-м км автодороги Параньга–Уньжинский столкнулись два легковых автомобиля, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

По предварительным данным, авария произошла около 11:15. Все пострадавшие доставлены в больницу. Среди них — две несовершеннолетние пассажирки автомобиля «Лада Калина» в возрасте 12 и 17 лет. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Анар Зейналов