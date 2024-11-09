Электрички Приозерского направления опаздывают в Петербург

Около половины пятого дня 9 ноября случился сбой в движении электричек Приозерского направления, следующих в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В связи со сбоем до часа задерживается «Ласточка» сообщением Кузнечное — Петербург и две электрички из Васкелово и Сосново. Специалисты ОЖД принимают все меры для скорейшего ввода поездов в график.

Ранее, утром 6 ноября, «Ъ-СПб» писал об отмене трех электричек на Витебском направлении по техническим причинам. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.