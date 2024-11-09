В челябинском правительстве появится структура для развития креативных индустрий

В правительстве Челябинской области планируется создать специальную структуру для развития креативных индустрий. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Иван Куцевляк на Русском экономическом форуме.

Он отметил, что в 2025 году вступает в силу федеральный закон о развитии креативных индустрий, в связи с этим будет значительно расширена государственная поддержка этой сферы и на Южном Урале, в том числе речь идет о создании специального подразделения в органах исполнительной власти региона.

«В правительстве области будет создана профильная структура, развитие получит челябинский колледж креативных индустрий, продолжат масштабироваться и расширяться деловые мероприятия — форумы, выставки»,— сообщил Иван Куцевляк.

На сегодня в Челябинской области в части развития креативных индустрий создан информационный портал kicho.ru, прошел форум «Российская креативная неделя – Урал», заработал кампус «Школы 21», в следующем году откроется первая школа креативных индустрий в Челябинске.