Новое пространство для отдыха появилось у Ижорского пруда в Колпино

Пространство для отдыха и прогулок появилось у Ижорского парка рядом с домом 58 по Заводскому проспекту в Колпино, сообщает пресс-служба Смольного 9 ноября. Специалисты проложили вдоль берега пешеходную дорожку и маршрут для катания на роликов.

Рядом с водоемом появились скамейки, качели и лежаки, карусели, игровые комплексы и спортплощадка. Не забыли и о благоустройстве — был отремонтирован газон, высажены деревья и кустарники.

В правительстве Петербурга подчеркивают, что за последние годы в городе появилось более 220 общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце октября в Петербурге после благоустройства открыли сквер Расула Гамзатова на улице Руставели. Скульптурную композицию «Журавли», посвященную аварскому поэту, разместили в центре пространства.

Андрей Маркелов