71-летний уралец отдал мошенникам 160 тыс. рублей, «передавая номер счетчика»

71-летний житель Североуральска (Свердловская область) стал жертвой мошенников и отдал им 160 тыс. руб. По данным ОМВД России «Североуральский», потерпевшему позвонила неизвестная и представилась сотрудником энергосбытовой компании. она пояснила, что пенсионеру необходимо передать номер счетчика в приложении на телефоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Действуя по указанию, мужчина перешел по ссылке, которую ему отправили в мессенджере WhatsApp, чтобы установить приложение. Вовремя скачивании появилась надпись: «не выключать телефон в течении 10 минут», разговор с лжесотрудницей продолжался. После разговора потерпевший решил зайти в личный кабинет банка и увидел, что у него списали 160 тыс. руб. После этого он обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье п. г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). «Сотрудники организаций не связываются с клиентами в мессенджерах, не требуют персональные данные или установить какое –либо приложение. Будьте бдительны! Не предоставляйте доступ к своему мобильному устройству, не переходите по ссылкам, отправленным в сообщениях от незнакомцев»,– прокомментировали в полиции.