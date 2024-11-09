В Первоуральске задержали 20-летнего курьера, работавшего на мошенников

В Первоуральске полицейские задержали 20-летнего курьера, который работал на телефонных мошенников. Как сообщили в ОМВД России «Первоуральский», 14 октября в полицию обратилась 75-летняя пенсионерки и рассказала, что отдала мошенникам 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ей поступил телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником полиции. Он объяснил пенсионерке, что ей нужно передать все имеющиеся деньги для того, чтобы переписать номера купюр. После этого он пообещал вернуть ей все деньги. За отказ от передачи, деньги грозились изъять. Женщина согласилась и рассказала, где живет, после этого к квартире подошел неизвестный мужчина, которому она на лестничной площадке передала пакет с полотенцем, в котором были завернуты 100 тыс. руб.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 20-летнего жителя Екатеринбурга, ранее он судим не был. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 (Мошенничество). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.