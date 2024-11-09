Военнослужащего в Сочи осудили за нападение с ножом на сослуживца в казарме

Сочинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего Тимофея Токина к лишению свободы на восемь месяцев в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

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Как следует из приговора, двое военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения стали избивать Тимофея Токина в туалете казармы из-за того, что тот не поздоровался с ними. ЧП произошло 19 марта 2024 года. В ответ на избиение осужденный достал нож и ударил одного из нападавших в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

Во время процесса Тимофей Токин свою вину признал, а также выплатил пострадавшему 50 тыс. руб. за лечение.

В качестве смягчающих наказание подсудимому обстоятельств суд учел его раскаяние в содеянном, а также участие в специальной военной операции (СВО), где получил ранение. Кроме того, осужденный является ветераном боевых действий, награжден государственной и ведомственной наградой.

«Заключить Тимофея Токина под стражу в зале суда и содержать осужденного в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых УВД по городу Сочи, с последующим переводом в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Краснодарскому краю»,— говорится в приговоре суда.

Тат Гаспарян