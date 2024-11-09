Полицейские в Сочи смогли отговорить девушку от прыжка с моста

В Хостинском районе Сочи сотрудники ДПС уговорили молодую девушку от прыжка с моста, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

О том, что на перилах моста на федеральной трассе стоит девушка, полицейским сообщил проезжавший мимо водитель. Инспекторы ДПС выехали на место и пообщались с ней.

«Полицейским удалось уговорить молодую сочинку не совершать необдуманных поступков и снять ее с моста. На патрульном автомобиле ее отвезли в отдел полиции Хостинского района Сочи, где передали врачам скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью девушки ничто не угрожает»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян