В Марий Эл направили 232 млн рублей на оборудование для медреабилитации

В рамках федерального проекта по медицинской реабилитации в Марий Эл закупили 273 единицы медоборудования на сумму свыше 232 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» был инициирован Правительством России в 2022 году. Тогда в республике закупили 49 единиц оборудования для Медико-санитарной части № 1, а в прошлом году — еще 127 единиц для Детской республиканской клинической больницы.

В этом году новое оборудование поступит в Йошкар-Олинскую городскую клиническую больницу, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн и Волжскую центральную городскую больницу. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», предложенного Президентом России, продолжится работа по оснащению медицинских учреждений.

Анар Зейналов