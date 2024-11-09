Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Марий Эл направили 232 млн рублей на оборудование для медреабилитации

В рамках федерального проекта по медицинской реабилитации в Марий Эл закупили 273 единицы медоборудования на сумму свыше 232 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» был инициирован Правительством России в 2022 году. Тогда в республике закупили 49 единиц оборудования для Медико-санитарной части № 1, а в прошлом году — еще 127 единиц для Детской республиканской клинической больницы.

В этом году новое оборудование поступит в Йошкар-Олинскую городскую клиническую больницу, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн и Волжскую центральную городскую больницу. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», предложенного Президентом России, продолжится работа по оснащению медицинских учреждений.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...