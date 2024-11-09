74% опрошенных казанцев предпочитают онлайн-шоппинг

В Казани 74% жителей предпочитают онлайн-шопинг, показывают данные исследования, проведенного к старту ноябрьской распродажи. Опрос также выявил, что многие казанцы помнят времена, когда одежду мерили на картонке на рынках. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Товаров».

По данным исследования, большинство казанцев делают покупки онлайн, особенно люди в возрасте от 18 до 44 лет.

В то же время 69% казанцев также покупают в торговых центрах, причем старшие поколения предпочитают офлайн-формат. Интерес к онлайн-шопингу объясняется удобством, возможностью сравнивать цены и круглосуточным доступом. 36% опрошенных отмечают, что тратят на интернет-шопинг всего 1–3 часа в месяц. Офлайн-покупки остаются популярны среди тех, кто ценит возможность примерить и увидеть товар лично — таких 39%.

Ретро-настроения тоже нашли отклик: почти половина опрошенных казанцев вспомнили, как мерили одежду на картонке, а 25% торговались на рынке.

Анар Зейналов