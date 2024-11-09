В Татарстане в выходные прогнозируют снег с дождем и сильный ветер

В выходные в Татарстане ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и снега, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В субботу, 9 ноября, прогнозируется облачность с прояснениями, местами пройдут снег и морось. В северных и восточных районах ночью и утром возможен гололед. Ветер западный, 8–13 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до 4, днем — от +1 до +5. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 10 ноября, синоптики также прогнозируют дождь и мокрый снег. Северо-западный ветер усилится ночью и утром до 15–18 м/с. Температура ночью и днем составит +1..+4, а к вечеру снизится до 3 в северных и восточных районах.

Анар Зейналов