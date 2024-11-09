В Казани за сутки произошло 177 ДТП, одно – с летальным исходом

В пятницу, 8 ноября, в Казани произошло 177 ДТП, среди которых три аварии с пострадавшими, одна из них — со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Среди аварий зафиксированы три столкновения и один наезд на пешехода, закончившийся гибелью пострадавшего. Также за сутки задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и шесть человек, не имеющих прав на управление транспортом. В отдел полиции доставлены четыре гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Анар Зейналов