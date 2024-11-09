Рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда», фестиваль корейского кино и документальный фильм о критике в 21 веке

Когда покажут рок-оперу «Иисус Христос — Суперзвезда», где состоится фестиваль корейского кино и фильм о мировом кризисе в профессии критика XXI века. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

9 ноября (Суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В кинотеатре «Победа» пройдет показ корейских фильмов и откроется фотовыставка «Корея глазами сибиряков». В этот день можно будет посмотреть две киноленты — «Читающий лица» и «Тоннель». Первая картина рассказывает историю времен захвата трона Седжо в 1455 году. Главный герой по имени Нэ-гюн оказался в опале у благородной семьи. Благодаря знанию физиогномики он способен оценить личность человека, лишь взглянув на его лицо. Уникальный талант втягивает героя в серию дворцовых интриг.

«Тоннель», напротив, переносит зрителя в знакомые ему реалии XXI века. Продавец автомобилей Ли Джон-су возвращается домой после удачной сделки. Мужчина спешит на день рождение дочери, однако по пути въезжает в горный тоннель, который за ним обрушивается. Начало показов с 13:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В «ЦК 19» открылась выставка арт-группы BERTOLLO (Андрей и Елена Бертолло) «Любовь к фейерверкам». В своем проекте художники показывают, каким образом человек избегает действительности, пытаясь спрятаться и найти утешение в удовольствиях. В экспозиции представлены шесть масштабных инсталляций, фото, видео и другие объекты. Выставка доступна с 12:00.

10 ноября (Воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

В Новосибирской государственной областной научной библиотеке пройдет лекция о творчестве художника Юэ Миньцзюнь. Его смеющиеся автопортреты стали популярны во всем мире. В 2007 году работа художника «Казнь» была продана на аукционе в Лондоне за $5,9 млн. В творчестве Юэ Миньцзюня уникальным образом сочетаются чувство безысходности и сарказм по отношению к миру. Лекцию проведет Виктория Еременко, востоковед, специалист по культуре стран Восточной Азии. Начало в 12:00.

11 ноября (Понедельник)

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В Новосибирской государственной филармонии пройдет моноспектакль «Контрабас» актера Павла Полякова. Главный герой — одинокий музыкант симфонического оркестра. Замкнутый по своей природе человек готов создавать гениальную музыку. Начало в 18:30.

12 ноября (Вторник)

В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит stand-up комик Расул Чабдаров. Популярность к нему пришла после выступления в шоу «Открытый микрофон», Stand Up и «Comedy Баттл». Начало в 19:00.

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В кинотеатре «Победа» пройдет показ документального фильма «Критика мертва. Да здравствует критика!» в рамках фестиваля «Amfest Art&Artists». Лента поднимает вопросы о роли критики в современном мире. Это первый документальный фильм, посвященный художественной критике в США и глобальному кризису этой профессии. Начало в 19:00.

13 ноября (Среда)

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В Городском центре истории новосибирской книги пройдет лекция Игоря Самарина «БАМ — 50 лет». Ведущий архивист отдела научно-исследовательской и методической работы Государственного архива Новосибирской области расскажет о строительстве БАМа. Лектору удалось найти в архивах более 300 интереснейших документов по этой теме. Начало в 18:30.

14 ноября (Четверг)

В сибирском камерном театре «13 трамвай» пройдет показ спектакля «Академия смеха». Это известная комедийная пьеса японского драматурга Коки Митани. В основе сюжета жизнь молодого автора, который обращается к цензору за разрешением поставить комедию, основанную на трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Это парадоксальная и остроумная история о противостоянии творческого процесса и глупости. Начало в 19:00.

15 ноября (Пятница)

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В Доме ученых СО РАН пройдет показ рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда!». Талант ее авторов — Эндрю Ллойд Веббера и Тима Райса — позволяет зрителю увидеть себя в этой истории, поднимая вопросы религии и веры. Девять лет назад, когда опера впервые была поставлена на новосибирской сцене, она вызвала широкую общественную дискуссию. Часть зрителей даже пытались запретить постановку через суд. Начало в 19:00.

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Александра Стрелкова