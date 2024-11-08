В Ярославле в двойной аварии погиб пешеход

В Ярославле на Ленинградском проспекте два автомобиля совершили наезд на пешехода, который впоследствии скончался. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 8 ноября в 17:38. Водитель машины Mitsubisi совершил наезд на пешехода, шедшего в темной одежде по дороге. В результате столкновения пешеход упал, где на него наехал водитель автомобиля KIA.

«В результате ДТП пешеход-мужчина (личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия»,— сообщили в ведомстве. На месте работают сотрудники ГАИ.

Алла Чижова