В Ярославле в двойной аварии погиб пешеход
В Ярославле на Ленинградском проспекте два автомобиля совершили наезд на пешехода, который впоследствии скончался. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 8 ноября в 17:38. Водитель машины Mitsubisi совершил наезд на пешехода, шедшего в темной одежде по дороге. В результате столкновения пешеход упал, где на него наехал водитель автомобиля KIA.
«В результате ДТП пешеход-мужчина (личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия»,— сообщили в ведомстве. На месте работают сотрудники ГАИ.