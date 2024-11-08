В деле топ-менеджера ВСК появился эпизод о краже денег на ремонт казарм на Урале

В уголовном деле бывшего начальника Строительного управления по ЦВО Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Сухова появился эпизод о краже нескольких десятков миллионов рублей по госконтракту на капитальный ремонт казарм воинской части в Свердловской области. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили в пресс-службе Военных следственных органов СКР. Вместе с Сергеем Суховым по делу проходят его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сухов

Фото: Министерство обороны России Сергей Сухов

Фото: Министерство обороны России

По версии следствия, в 2021 году подозреваемые при исполнении госконтракта на капремонт казарм свердловской воинской части на сумму более 190 млн руб похитили несколько десятков миллионов рублей, завысив стоимость выполненных работ.

Напомним, основной эпизод в деле касается кражи в 2022 году. Следователи считают, что подозреваемые похитили 35 млн руб, которые Минобороны выделило на капремонт госпиталя в Перми.

Сергея Сухова арестовали в начале октября. Его заместителя Дмитрия Сергеля объявили в розыск и заочно арестовали.

Виталий Красиков