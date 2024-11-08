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Коммерсантъ FM
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Омбудсмены России и Украины обменялись письмами военнопленных к родным

На территории Белоруссии 8 ноября прошла встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец во время встречи

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец во время встречи

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в России

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец во время встречи

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в России

«Обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных»,— говорится в Telegram-канале Татьяны Москальковой.

В публикации также рассказывается история 91-летний женщины, которая проживала в селе Мошны Черкасской области Украины и нуждалась в постоянном уходе. Ее сын попросил перевезти мать из Украины, чтобы обеспечить за ней уход.

«С украинской стороной удалось договориться о выезде женщины в Россию, но ситуация осложнялась тем, что она не могла самостоятельно передвигаться. Совместно с украинским омбудсменом и Международным Комитетом Красного Креста организовали ее транспортировку из Черкасской области до границы с Белоруссией и дальше домой, в Россию»,— сообщила госпожа Москалькова.

Помимо названных лиц, помощь в воссоединении семьи, по словам российского омбудсмена, оказали Минобороны РФ, Погранслужба РФ, члены парламента Белоруссии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области &lt;br> На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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