Омбудсмены России и Украины обменялись письмами военнопленных к родным

На территории Белоруссии 8 ноября прошла встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец во время встречи

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец во время встречи

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в России

«Обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных»,— говорится в Telegram-канале Татьяны Москальковой.

В публикации также рассказывается история 91-летний женщины, которая проживала в селе Мошны Черкасской области Украины и нуждалась в постоянном уходе. Ее сын попросил перевезти мать из Украины, чтобы обеспечить за ней уход.

«С украинской стороной удалось договориться о выезде женщины в Россию, но ситуация осложнялась тем, что она не могла самостоятельно передвигаться. Совместно с украинским омбудсменом и Международным Комитетом Красного Креста организовали ее транспортировку из Черкасской области до границы с Белоруссией и дальше домой, в Россию»,— сообщила госпожа Москалькова.

Помимо названных лиц, помощь в воссоединении семьи, по словам российского омбудсмена, оказали Минобороны РФ, Погранслужба РФ, члены парламента Белоруссии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».