В Кукморе построят корпус для начальных классов школы №3 за 122 млн рублей

В Кукморе начнется строительство корпуса для начальных классов школы №3. Начальная цена контракта составляет 122,7 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Возведение нового здания для начальных классов муниципальной школы №3 планируется завершить до 30 июня 2025 года. В рамках проекта будут выполнены отделочные работы, установлены системы вентиляции и технологическое оборудование. Также предусмотрены работы по вертикальной планировке территории, обустройству дорог, озеленению и установке малых архитектурных форм (МАФ). Кроме того, проект включает в себя ограждение территории школы.

Строительство финансируется из бюджета Республики Татарстан. Госзаказчиком является ГБУ «Главстрой РТ».

В августе сообщалось, что в Татарстане на строительство 11 школ и 10 детских садов в 2024 году выделят 39 млрд руб.

Анар Зейналов