Спасатели предупредили жителей ЯНАО об усилении ветра до 18 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в субботу, 9 ноября, местами ожидается ветер 7-12 м/, возможны порывы до 15-18м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Виды Салехарда

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха 9 ноября в Салехарде составит -7°, дневная — -6°. В этот день ожидается снег, ветер 1-9 м/с. В воскресенье, 10 ноября, ночью в окружной столице будет -12°, ожидается небольшой кратковременный снег. Днем будет -10°, осадки не ожидаются, ветер 11 м/с.

Полина Хабарова