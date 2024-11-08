Ярославская область получит 250 млн на повышение рождаемости

Из федерального бюджета Ярославской области выделят 250 млн руб. на программу по повышению рождаемости. Об этом сообщил первый заместитель министра труда и социальной поддержки населения Алексей Шабалин на заседании комитета по социальной политике областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сейчас разработана программа по повышению рождаемости, с министерством труда идут совещательные процессы. И нам будет предусмотрено в федеральном бюджете софинансирование 250 млн руб. на повышение рождаемости. Мероприятия сейчас согласовываются, и к второму чтению будут предоставлены. Наше софинансирование составит 10 млн руб.»,— сказал господин Шабалин.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин в ходе своего ежегодного доклада отмечал, что в последние два года в области падает рождаемость, она составляет менее 10 тыс. человек в год. В марте 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти Ярославской области принять меры по улучшению демографической ситуации в регионе.

«Мы видим ежегодное снижение численности населения. Сегодня это порядка 1,2 млн. Надо остановить эту тревожную тенденцию, иначе вы потеряете статус миллионника, как область целая»,— сказала тогда госпожа Матвиенко и напомнила, что для регионов, где рождаемость ниже среднероссийского уровня, будут предусмотрены дополнительные меры поддержки.

Алла Чижова