Эксперт рассказал, почему рынок недвижимости в Сочи остается востребован

Руководитель отдела по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» Георгий Черняк на форуме Mallpic в Сочи рассказал, почему рынок недвижимости в Сочи остается востребован, а цены продолжают расти. По словам спикера, на это влияют такие факторы, как развитие инфраструктуры курортного кластера, качественный продукт (предложение), и роль государства, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сочи стоит на трех слонах: уникальная локация, государство и растущий по качеству продукт/высокий сервис. Государство выделяет огромные деньги. К примеру, 1,4 трлн руб. на строительство трассы "Джубга – Сочи". До 2030 года городу выделили 146,6 млрд руб. на комплексное развитие. Все это способствует росту турпотока. За последние 10 лет количество туристов в Сочи выросло в два раза. Это только официальные данные. У аэропорта данные больше в разы», – рассказал господин Черняк.

Он отметил, что сейчас на курорте не строится недвижимость элитного класса в жилом сегменте. В Сочи 91% строящихся домов относятся к комфорт-классу и лишь 9% – к бизнес-классу. Однако в сегменте апарт-отелей динамика обратная – около 85% строящихся зданий относятся к бизнес- и премиум-классу. Комфорт-класс в сегменте отелей господин Черняк назвал «вымирающим видом».

Вячеслав Рыжков, Андрей Куценко